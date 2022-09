Overheid betaalde dit jaar al dubbel zoveel aan tbs’ers als in 2021

De overheid heeft tot augustus dit jaar al ongeveer 53.000 euro aan tbs’ers betaald die nog niet terechtkunnen in een kliniek. Dat is nu al meer dan twee keer zoveel als in 2021: toen ging het om 25.000 euro aan vergoedingen, meldt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Ook de komende jaren zal het tekort nog blijven, weet de bewindsman.

De PVV had opheldering gevraagd over een bericht dat het AD in juli schreef over de vergoedingen voor mensen met een terbeschikkingstelling. Dit zijn mensen die een misdrijf hebben gepleegd, maar (deels) ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard: dan is het misdrijf de pleger niet helemaal aan te rekenen wegens een stoornis. Vaak wordt tbs opgelegd ná een gevangenisstraf. Maar tbs’ers moeten soms in de gevangenis wachten op een plek in de tbs-kliniek. Als dat te lang duurt, krijgen ze een vergoeding.

Zo’n vergoeding krijgen ze vanaf vier maanden. Als een tbs’er nog langer moet wachten, loopt de vergoeding op. Tot augustus dit jaar ging het om 42 personen die een vergoeding kregen, van ongeveer 1275 euro.

Hoewel er volgens Weerwind ‘grote bereidheid’ in de sector is om een oplossing te vinden, blijft die voorlopig uit. Volgens de voorspellingen is het tekort pas in 2026 opgelost.