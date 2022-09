Eneco kondigt energietarieven voortaan eerder aan na kritiek

Energiebedrijf Eneco gaat klanten voortaan dertig dagen van tevoren informeren over een tariefsverhoging. Daartoe heeft het bedrijf besloten na contact met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Eerder hanteerde Eneco een kortere termijn, maar die was volgens de ACM niet volgens de wet. Een woordvoerder van Eneco blijft erbij dat het bedrijf ‘volgens wet- en regelgeving heeft gehandeld’.

Voorheen lichtte Eneco klanten uiterlijk tien dagen van tevoren in. Zo ook vorige week, toen het bedrijf een tariefsverhoging per 1 oktober aankondigde. Volgens de ACM is dat veel te laat. Klanten hebben bij wet dertig dagen de tijd om hun energiecontract op te zeggen. Dat is de reden dat energiebedrijven ook uiterlijk dertig dagen van tevoren hun energietarieven moeten aankondigen.

In een verklaring meldt Eneco nu te kiezen ‘voor snelle duidelijkheid voor zijn klanten, boven juridisch getouwtrek met de toezichthouder’. De bezwaren van klanten van wie het energietarief per 1 oktober omhooggaat worden nog wel in behandeling genomen, laat een woordvoerder van Eneco weten. Wat dat voor deze klanten betekent, daar laat hij zich niet over uit. Klanten die naar een andere leverancier willen overstappen, kunnen dat doen zonder opzegtermijn.