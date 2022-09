Kuipers laakt Kamervragen Van Haga over ‘smadelijke’ berichten

Zorgminister Ernst Kuipers heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer beklaagd over de inhoud van de vele Kamervragen die het Kamerlid Wybren van Haga de afgelopen tijd heeft gesteld. Niet alleen het hoge aantal vragen vormt een probleem, Kuipers maakt zich vooral zorgen over de ‘formulering’ van de vragen en ‘het negatieve effect van dergelijke (smadelijke) uitlatingen op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen’. Het gaat daarbij onder anderen om RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Kuipers beantwoordde Kamervragen over vermeende betalingen aan Van Dissel door de Stichting Open Nederland, die eerder onder meer verantwoordelijk was voor Testen voor Toegang in de coronacrisis. Het gaat om een beschuldiging waarvoor podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger recent door het stof moesten. ‘Het is zeer zorgwekkend dat Kamerleden deze (smadelijke) uitlatingen zonder enige kritische kanttekening voor waar aannemen’, zegt Kuipers in antwoord op vragen over de aantijgingen.

In een begeleidend briefje bij de beantwoording uit de minister zijn onvrede over stellingen die ‘worden geponeerd over individuele personen, die niet worden onderbouwd en waarbij wordt verwezen naar bronnen die evenmin enige bewijs bieden’. Kamerleden die zich hieraan schuldig maken, houden volgens Kuipers niet genoeg rekening met de consequenties van dit soort uitlatingen. ‘Ik vind dit niet gepast’, aldus de bewindsman.

Link bedreigingen en uitspraken

Het is niet voor het eerst dat ministers zich uitspreken over de omgang van Kamerleden met ambtenaren en deskundigen die de overheid bijstaan. Van Dissel werd in de coronacrisis ernstig bedreigd. Verscheidene Kamerleden en ministers leggen inmiddels een link tussen bedreigingen door burgers en uitspraken die door populistische politici worden gedaan.

Niet alleen de toon van de Kamervragen zijn Kuipers een doorn in het oog. Hij vindt het belangrijk schriftelijke vragen van Tweede Kamerleden goed te beantwoorden, maar ‘het aantal en de frequentie van de vragen die het lid Van Haga recent stelt (is) van dien omvang dat ze een enorm beslag leggen op de ambtenaren van mijn ministerie.’

Van Haga werd in 2021 gekozen als Kamerlid voor Forum voor Democratie, een partij waarbij hij zich aansloot nadat hij uit de VVD-fractie was gezet. Inmiddels is hij afgesplitst van FvD, en vormt hij met twee andere oud-Forum-politici zijn eigen fractie.