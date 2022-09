Aantal Russen dat in Georgië arriveert verdubbeld na mobilisatie

Sinds de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland arriveren in Georgië twee keer zoveel Russen als voorheen. Dagelijks komen er nu zo’n 10.000 Russen aan, eerder waren dat er 5000 tot 6000. Dat heeft de Georgische minister van Binnenlandse Zaken Vakhtang Gomelauri bekendgemaakt.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde vorige week woensdag een mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne aan. Zo’n 300.000 reservisten worden opgeroepen. Vele duizenden Russen die niet naar Oekraïne willen worden gestuurd, proberen sindsdien het land te ontvluchten. Dinsdag wachten in Rusland duizenden auto’s om de grens naar Georgië over te steken.

In Georgië arriveren al sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne meer Russen dan normaal. In de eerste vier maanden van de oorlog ging het om bijna 50.000 Russen. Zij kunnen in Georgië een jaar zonder visum blijven. In diezelfde periode vertrokken ongeveer 40.000 Russen naar Armenië, een land waar Russen eveneens geen visum voor nodig hebben.