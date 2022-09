Dijkgraaf: fouten bij afhandeling melding klokkenluider NPO

Toen een klokkenluider een melding maakte over mogelijke misstanden bij de NPO, is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan rond de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de afhandeling zijn fouten gemaakt, geeft minister Robbert Dijkgraaf toe na een rapport over de kwestie van de ADR, de accountants van het Rijk.

De toenmalig voorzitter van de NPO Shula Rijxman had een vriendschappelijke relatie met deze ambtenaar, die de melding in behandeling nam. Achteraf zegt de klokkenluider nooit naar het ministerie te zijn gegaan als hij of zij kennis had gehad van de privérelatie.