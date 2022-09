Weski: beschuldiging advocaat Youssef T. zeer laakbaar

Raadsman André Seebregts zei dat dinsdag tijdens een zitting in de zaak van Youssef in de rechtbank in Amsterdam. ‘De uitspraak van Seebregts verbaast mij’, reageerde Weski. ‘Ik zou mij niet tegenover een advocaat moeten hoeven te verdedigen.’

Seebregts zei dat het erop lijkt dat Weski ‘niet bestand is tegen de enorme druk die uitgaat van deze man’, waarmee hij op Ridouan doelt. ‘Weski is een heel kundige advocaat. Ze is integer. En een heel krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier ook wel aanwijzingen dat ze dit liever niet doet.’

Geen aanwijzingen

Volgens Weski tracht Seebregts ‘kennelijk op die manier zijn cliënt te verdedigen ten koste van anderen. In dit geval van mij.’

Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten dat het na onderzoek geen aanwijzingen had gevonden dat Weski informatie lekte, of een USB-stick de gevangenis in had gesmokkeld.

De 39-jarige Youssef T. wordt er onder meer van verdacht dat hij Taghi zou hebben geholpen bij het beramen van een gewelddadige uitbraak uit de EBI en dat hij de schakel is geweest tussen zijn gedetineerde neef en de buitenwereld. Hij werd op 8 oktober vorig jaar aangehouden toen hij Taghi in de EBI bezocht.