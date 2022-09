Behalve Rembrandt ook Vermeer van 5th Avenue naar Mauritshuis

Het Mauritshuis in Den Haag krijgt van de Frick Collection in New York niet alleen het beroemde zelfportret van Rembrandt uit 1658 te leen, maar onder meer ook De soldaat en het lachende meisje van Johannes Vermeer uit 1657. De ‘Frick’ is de collectie van de Amerikaanse fabrikant Henry Clay Frick (1849-1919) en is normaliter ondergebracht in zijn vroegere woonhuis aan Fifth Avenue. Dat wordt momenteel verbouwd.

Ook werk van Frans Hals, Aelbert Cuyp, Meindert Hobbema, Isaac van Ostade, Jacob van Ruisdael en Philips Wouwerman uit de Frick Collection maakt deel uit van de kleine tentoonstelling Manhattan Masters, waarmee het Mauritshuis de viering van zijn 200-jarig bestaan afsluit. Dat een ander museum deze werken kan tonen is een unicum, want de naamgever bepaalde ooit dat dat niet mocht. De Frick Collection maakt nu tijdens de renovatie een uitzondering.

Het Mauritshuis maakte begin november vorig jaar al trots bekend dat het de Rembrandt mocht lenen. Het bijna 134 bij 104 centimeter grote schilderij toont de meester, op dat moment begin vijftig, met een bedrukt gelaat, in uitbundige kleding en met een staf in de hand. ‘Zonder al te zweverig te willen klinken, het lijkt alsof Rembrandts ziel aanwezig is. Hij leeft. Dit werk heeft de afgelopen eeuwen niet alleen mij, maar miljoenen ogen betoverd’, aldus Mauritshuis-directeur Martine Gosselink in de catalogus. ‘Alsof je niet meer met een kunstwerk te maken hebt, maar met wezenlijk iets anders.’

In 2015 waren ook werken van de Frick in het Mauritshuis te zien, waarvoor bovengenoemd verbod om ze uit te lenen niet gold omdat ze waren gekocht na de dood van Frick zelf. The Frick Collection: Kunstschatten uit New York trok toen 117.000 bezoekers.