Duurdere skitrip schrikt wintersporter niet af

Onder andere de hogere kosten voor de verwarming van accommodaties in skigebieden tikken aan. Daarnaast verbruiken skiliften veel energie, zegt een woordvoerster van Sunweb.

De pijn van de hoge inflatie in Nederland is niet terug te zien in de animo voor skivakanties. Bij Sunweb ligt het aantal boekingen voor komende winter zelfs iets hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf een recordaantal wintersportvakanties verkocht.

Sunweb merkt ook dat klanten die in de herfstvakantie op reis gaan gemiddeld meer uitgeven. Het gaat om een stijging van 23 procent ten opzichte van 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie het internationaal toerisme in de war schopte. Een deel van die stijging is volgens Sunweb toe te schrijven aan inflatie, maar Nederlanders boeken ook vaker wat duurdere plekken om te overnachten. Het aantal boekingen ligt ook hoger dan in 2019, meldt de zegsvrouw.