AkzoNobel zakt op hoger Damrak na waarschuwing over winst

AkzoNobel is dinsdag op de aandelenbeurs in Amsterdam minder waard geworden. De verfproducent achter merken als Flexa en Sikkens verwacht in het derde kwartaal een veel lagere winst te boeken dan een jaar eerder. De AEX index steeg net als veel andere Europese graadmeters.

AkzoNobel waarschuwde voor het openen van de beurzen dat economische onzekerheden zwaar op de winst drukken. Distributeurs en winkelketens die verf van het Nederlandse bedrijf verkopen, zijn daardoor vooral bezig met het opmaken van hun voorraden voordat ze nieuwe blikken van merken als Flexa of Sikkens inslaan. Het bedrijf stond onderaan in de AEX met een verlies van 1,7 procent.

De AEX-index stond na enkele minuten handelen 0,8 procent hoger op 645,44 punten. Sterkste stijger was chiptoeleverancier Besi met een winst van 1,7 procent.

MidKap

De MidKap noteerde 0,7 procent hoger op 859,58 punten. Metalenhandelaar AMG was de grootste winnaar met een plus van 2 procent, kunstmestfabrikant OCI daalde 0,9 procent en stond onderaan.

Ebusco wist de aandacht op zich gericht na het binnenhalen van een nieuwe order in Zweden. De Brabantse fabrikant van elektrische bussen gaat 47 bussen leveren voor gebruik in het openbaar vervoer in het land. Het aandeel won 3,7 procent. Waterzuiveringsbedrijf NX Filtration steeg 4,2 procent nadat analisten van KBC Securities het aandeel begonnen te volgen met een buy-advies.

Licht optimistisch

De algehele stemming in Europa was licht optimistisch. De aandelenbeurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Londen won 0,4 procent. Het Britse pond veerde wat op en stond dinsdagochtend bijna 5 procent hoger dan het historische dieptepunt van maandag.

De val van de Britse munt begon nadat de begrotingsplannen van de nieuwe regering bekend werden, waarbij fikse belastingverlagingen gepaard gaan met miljardenuitgaven. Maandag kwamen geluiden naar buiten dat de Bank of England ingrepen overweegt.

De euro was 0,9645 dollar waard, tegenover 0,9620 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 77,79 dollar. Brentolie klom 1,3 procent tot 85,20 dollar per vat.