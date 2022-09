VK: Poetin wil mogelijk vrijdag Oekraïense gebieden inlijven

Het Britse ministerie van Defensie denkt dat de Russische president Vladimir Poetin mogelijk vrijdag de toetreding van de bezette Oekraïense gebieden tot Rusland zal aankondigen. Die dag spreekt hij in Moskou beide kamers van het parlement toe.

In de bezette delen van Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja vinden tot en met dinsdag referenda plaats over de vraag of de regio’s zich bij Rusland moeten voegen. Uit meerdere plaatsen komen meldingen van stemmen onder dwang. Oekraïne en het Westen spreken van schijnreferenda.

Het Britse ministerie denkt dat Russische leiders ‘vrijwel zeker’ hopen dat de aankondiging van de inlijving wordt gezien als rechtvaardiging van de oorlog in Oekraïne en patriottische steun voor de ‘speciale militaire operatie’ zal versterken. De Britten schrijven op basis van inlichtingen dat dit streven zal worden ondermijnd door de recente tegenslagen voor Rusland in Oekraïne en de gedeeltelijke mobilisatie.