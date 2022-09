Rapport: maatwerk nodig om starters aan huis te helpen

Dan denken de deskundigen aan het splitsen van woningen en het coulanter omgaan met alternatieve woonruimte, zoals recreatiewoningen, garages en leegstaande kantoren. ‘Nieuwbouw kost tijd en dat betekent al snel een wachttijd van tien tot vijftien jaar voor de starter. Zo lang kunnen zij niet wachten’, valt te lezen.

Verder zouden de experts graag zien dat nieuwe bouwplannen worden getoetst aan hun bijdrage aan het leveren van woningen aan starters. ‘Slechts drie op de tien Nederlanders vinden binnen een jaar een woning die past bij hun wensen en beschikbare financiën. Niet eerder was de woontoegankelijkheid in heel Nederland zo laag en daarmee zijn de kansen voor starters op de koopmarkt nog nooit zo ongelijk geweest.’

Met de oplopende hypotheekrente is het bedrag dat kopers kunnen lenen de laatste tijd lager geworden. Om zeker starters daarbij te helpen, moet volgens het rapport meer maatwerk worden geleverd in de hypotheekverstrekking. Dan denken de experts aan het beoordelen van het betaalgedrag. ‘Immers, niet alleen iemands inkomen bepaalt of men de hypotheek kan betalen, maar ook de wijze waarop deze persoon met zijn of haar geld omgaat.’ Voor dit soort maatwerk moet volgens het rapport meer aandacht komen in financiële opleidingen.