Bijna miljoen kijkers voor interview premier Rutte bij Op1

In het gesprek vertelde de premier onder meer dat het ‘meestal terecht’ was als er kritiek op hem kwam dat hij tijdens crises onzichtbaar was. Onder meer tijdens de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire of rondom de gasbevingen in Groningen kreeg hij meermaals die kritiek, erkende hij. Nu wil Rutte zich meer laten zien. ‘Daarom is het zo goed dat we hier zitten’, zei hij tegen Kockelmann.

Daarnaast noemde Rutte de ontwikkelingen in Italië een ‘reden tot zorg’, zo zei hij over de verkiezingswinst van Giorgia Meloni’s radicaal-rechtse Fratelli d’Italia. Door haar partij en de rechtse partijen waarmee Meloni wil samenwerken ‘zijn dingen gezegd en gedaan waarvan je zegt: er is reden voor waakzaamheid’.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,03 miljoen). De zender domineerde sowieso de avond, want na het NOS Journaal van 20.00 uur zijn Radar (1,68 miljoen), het NOS Journaal van 18.00 uur (1,33 miljoen), Spoorloos (1,29 miljoen) en Avondshow met Arjen Lubach (1,25 miljoen) de best bekeken programma’s van de avond. Het best bekeken RTL-programma was met 1,22 miljoen kijkers het Half acht nieuws op RTL 4.