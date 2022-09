Staatsbegrafenis voor vermoorde Japanse premier Shinzo Abe

De in juli vermoorde voormalige Japanse premier Shinzo Abe krijgt dinsdag een staatsbegrafenis. Daarvoor zijn 4300 gasten bijeen in de sportarena Nippon Budokan, onder wie de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Shinzo Abe werd 67 jaar oud. Hij werd kort na zijn dood gecremeerd en er was al een boeddhistische plechtigheid. Zijn weduwe Akie heeft dinsdag de urn met de as van Abe de arena binnengedragen terwijl er saluutschoten klonken.

Een staatsbegrafenis wordt vrijwel uitsluitend georganiseerd voor leden van de keizerlijke familie. Het komt vrijwel nooit voor dat dit voor een politicus wordt gedaan. Voor de plechtigheid van dinsdag zijn zeker 20.000 politieagenten in de weer. Abe was de langst regerende premier van het land en werd beschouwd als een groot staatsman die Japan stabiliteit en internationaal aanzien gaf. Hij was in Japan ook verwikkeld in schandalen en veel Japanners zouden de plechtigheid te veel eer en weggegooid geld vinden, aldus een aantal Japanse media.

De gearresteerde moordenaar heeft verklaard uit wraak te hebben gehandeld, omdat Abe in verbinding zou hebben gestaan met een sekte die zijn moeder ruïneerde.