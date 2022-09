Gemengd beeld op beurzen Azië na somber Wereldbank-rapport

De aandelenbeurzen in Azië hebben dinsdag een gemengd beeld laten zien. Industriebedrijven in China hebben volgens overheidsgegevens te maken met dalende winsten en de Wereldbank verlaagde zijn groeiverwachting voor Oost-Azië. De beurzen in New York sloten maandag opnieuw met verliezen door zorgen over een recessie en renteverhogingen.

De Nikkei in Tokio won 0,5 procent, de eerste winst in een week. Techniekconcern Hitachi Zosen was een van de sterkste stijgers met een winst van 4,5 procent. Het bedrijf is van plan zijn divisie voor scheepsmotoren af te splitsen en ruim een derde van het nieuwe bedrijf aan scheepsbouwer Imabari te verkopen.

De Hang Seng in Hongkong verloor juist 1,1 procent, waarbij onder andere internetconcerns Alibaba (min 2,9 procent), en Tencent (min 2,7 procent) en oliemaatschappij Cnooc (min 1,4 procent) op de hoofdindex drukte. De beurs in Shanghai koerste 0,3 procent hoger.

Ingrepen

Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat Chinese toezichthouders beleggingsfondsen hebben gevraagd grote schommelingen op de aandelenbeurzen te voorkomen. Door niet massaal aandelen in de verkoop te doen moesten bepaalde fondsen voorkomen dat voorafgaand aan het congres van de Communistische Partij grote verliezen worden geleden.

De Wereldbank verlaagde zijn groeiraming voor Oost-Azië vooral doordat de economie van grootmacht China minder hard groeit. Tegelijkertijd zal de inflatie in de landen hoger uitvallen dan de financiële instelling eerder had geraamd. De Chinese munt yuan koerst ondertussen rond het laagste niveau sinds 2008, waardoor de centrale bank van de Aziatische land overgaat tot ingrepen op de valutamarkt.

De All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent en in Seoul verloor de Kospi 0,6 procent. In Australië verbeterde het consumentenvertrouwen volgens een meting doorde bank Australia & New Zealand Banking Group. Dat kwam vooral doordat Australiërs minder pessimistisch zijn over de inflatie. Ook in Zuid-Korea werden de consumenten in september positiever, meldde de centrale bank van het land.