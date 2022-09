Australische regering richt anti-corruptiewaakhond op

De Australische regering heeft dinsdag plannen geïntroduceerd om een nationale anti-corruptiewaakhond op te richten. In het land is al jaren debat over de noodzaak voor het oprichten van een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar politici.

In een verklaring zeggen de Australische premier Anthony Albanese en procureur-generaal Mark Dreyfus ‘het vertrouwen in en de integriteit van de politiek te willen herstellen’ door middel van de waakhond. Over een periode van vier jaar moet hiervoor een bedrag van 262 miljoen Australische dollar (omgerekend ruim 176 miljoen euro) worden vrijgemaakt. Naar verwachting wordt woensdag een wetsvoorstel in het Australische parlement geïntroduceerd.

De commissie krijgt als taak onderzoek te doen naar systematische corruptie door ministers van de landelijke regering, parlementariërs, politiek personeel en medewerkers en aannemers van overheidsinstanties. De commissieleden mogen ook met terugwerkende kracht onderzoek doen. Als ze corruptie of andere strafbare feiten constateren, kunnen ze hun bevindingen doorverwijzen naar de politie of openbaar aanklagers.

Reputatieschade

Verschillende onderzoeken door een regionale waakhond van New South Wales leidden het afgelopen decennium tot het aftreden van twee hooggeplaatste politici uit de deelstaat. De voormalige Australische premier Scott Morrison verzette zich tegen de oprichting van een landelijke commissie, omdat hij kritisch was op de hoorzittingen die als onderdeel van deze onderzoeken plaatsvonden en de reputatieschade die hierdoor werd aangericht, ook in gevallen waarbij uiteindelijk geen sprake bleek te zijn van corruptie.

In de verklaring stelt de Australische regering dat de landelijke waakhond alleen onder ‘uitzonderlijke omstandigheden’ openbare hoorzittingen mag houden.