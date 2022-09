Nieuw monogram van koning Charles onthuld

Het logo bestaat uit de letters c (voor Charles) en r (voor rex, het Latijnse woord voor koning). Ook staat er ‘III’, voor koning Charles III. De afgelopen zeventig jaar was het monogram ‘EIIR’, voor koningin Elizabeth II.

Het ontwerp is gemaakt door het College of Arms, het orgaan dat in het Gemenebest verantwoordelijk is voor de toepassing van het zogenoemde wapenrecht. Charles heeft het zelf goedgekeurd.