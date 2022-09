BP sluit twee boorplatforms in Golf van Mexico vanwege orkaan

Het Britse olie- en gasconcern BP sluit twee boorplatforms in de Golf van Mexico vanwege de naderende orkaan Ian. Volgens BP is personeel van de booreilanden Na Kika en Thunder Horse geëvacueerd.

Ian komt waarschijnlijk dinsdag in de Golf van Mexico aan waarna de orkaan in kracht zal toenemen. Na Kika heeft een productiecapaciteit van 130.000 vaten olie per dag en Thunder Horse 250.000 vaten per dag. BP gaf aan de situatie nauwlettend te volgen.

Ook het Amerikaanse oliebedrijf Chevron is begonnen met het ontruimen van boorplatforms in de Golf van Mexico vanwege Ian.