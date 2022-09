Veiligheidsberaad: nog jarenlang groot aantal opvangplekken nodig

Nederland moet ‘tot in de lengte van jaren’ meer opvangplekken voor asielzoekers realiseren dan het land ooit heeft gehad. Dat zei voorzitter Hubert Bruls maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad, het burgemeestersoverleg van de 25 veiligheidsregio’s. ‘Wij moeten nog vele lange jaren rekening houden met vergrote opvangmogelijkheid; of wij dat leuk vinden of niet. Mensen blijven komen, omdat zij in grote nood zitten. Er zijn zoveel conflicten in de wereld’, aldus de burgemeester van Nijmegen.