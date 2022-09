Beurzen New York verder omlaag, casinobedrijven op winst

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag opnieuw met rode cijfers de handel uitgegaan. De zorgen over een recessie door sterke renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie bleven boven Wall Street hangen. Casinobedrijven wisten zich wel aan de malaise te onttrekken na berichten dat China weer geleidelijk groepen Chinese toeristen uit het vasteland gaat toelaten tot het Aziatische gokparadijs Macau, waar nu nog strikte coronamaatregelen gelden.