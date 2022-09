Lekkage bij gaspijpleiding Nord Stream 2 in Oostzee

De gaspijpleiding Nord Stream 2 die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee heeft te maken met een lekkage, waardoor gas vrijkomt. De Deense autoriteiten hebben daarom schepen gevraagd afstand te houden van het eiland Bornholm waarlangs de pijpleiding loopt. Overigens is Nord Stream 2 niet in gebruik, maar de leiding bevat wel gas.