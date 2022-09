Verdacht pakket bij huis Belgische justitieminister

Bij het huis van de Belgische justitieminister Vincent Van Quickenborne is een verdacht pakket achtergelaten. De minister bleek afgelopen weekend doelwit van criminelen die hem zouden willen ontvoeren.

De politie heeft het terrein rond de woning in Kortrijk afgezet. De explosievenopruimingsdienst is ter plaatse. Omwonenden is gevraagd hun huis te verlaten.

Afgelopen weekend werden in Nederland vier verdachten opgepakt die het op Van Quickenborne zouden hebben voorzien. De Nederlanders lieten bij het huis van de minister een auto achter met onder meer een automatisch vuurwapen. Hij wordt sindsdien streng beveiligd.