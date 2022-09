Poetin verleent klokkenluider Snowden Russisch staatsburgerschap

President Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden maandag het Russische staatsburgerschap verleend. Hij ondertekende volgens persbureau TASS daarvoor een decreet. De voormalig CIA-medewerker had al bijna twee jaar een permanente verblijfsvergunning in Rusland, waar hij in 2013 neerstreek en politiek asiel vroeg.

Snowdon, nu 39, ontvluchtte de Verenigde Staten na geheime documenten te hebben doorgespeeld naar onder meer de The Washington Post over grootschalige afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. Hij werkte daar tijdelijk als systeembeheerder en ontdekte dat de NSA met speciale technieken de communicatie van miljoenen Amerikanen controleerde en privégegevens verzamelde. Volgens de rechter was dat illegaal.

De NSA zei als verweer met name op zoek te zijn geweest naar aanwijzingen voor terroristische activiteiten, en met succes. Snowden, die werd aangeklaagd wegens spionage, onthulde niet veel later dat de veiligheidsdienst ook wereldwijd informatie vergaarde over internetgebruikers, onder wie Nederlanders en Nederlandse organisaties. Een aantal spande daarover destijds een rechtszaak aan.