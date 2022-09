Kleine plus voor AEX, Milaan hoger na rechtse verkiezingswinst

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is maandag na een vrij onrustige handelssessie met een kleine winst gesloten, na het stevige koersverlies op vrijdag. Ook de aandelenmarkt in Milaan eindigde met groene cijfers na de verkiezingsoverwinning in Italië van Giorgia Meloni van de radicaal-rechtse partij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië). Ze wil een rechtse regering vormen.

De AEX noteerde aan het slot 0,2 procent hoger op 640,41 punten. Vrijdag kelderde de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 nog 2,8 procent door zorgen bij beleggers over een economische recessie. De MidKap zakte 0,8 procent tot 853,28 punten. In Parijs en Frankfurt leverden de beurzen tot 0,5 procent in. De FTSE in Londen ging een fractie omhoog.

De hoofdindex in Milaan steeg 0,7 procent. Telecom Italia behoorde tot de sterkste stijgers met een plus van 2,6 procent. De financiële fondsen UniCredit, MedioBanca en Generali klommen tot 1 procent nu de rechtse coalitie een duidelijke meerderheid in beide kamers van het parlement behaalde. Daardoor krijgt Italië meer kans op politieke stabiliteit na jaren van onrust en fragiele coalities.

Unilever

In de AEX was techinvesteerder Prosus de grootste winnaar met een plus van 3,8 procent, gevolgd door chipbedrijf Besi dat er 3 procent bij kreeg. Verzekeraar Aegon was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een min van 1,4 procent.

Was- en levensmiddelenconcern Unilever werd 0,5 procent hoger gezet. Topman Alan Jope kondigde aan eind volgend jaar met pensioen te gaan. Volgens analisten kan het vertrek van Jope positief uitpakken als het gaat om aanstaande veranderingen bij het concern. Het nieuws over zijn vertrek volgt op een mislukte poging van Unilever eerder dit jaar om de consumententak van GlaxoSmithKline voor miljarden over te nemen.

Air France-KLM

In de MidKap was luchtvaartconcern Air France-KLM koploper met een koerswinst van 2,7 procent. Apothekentoeleverancier Fagron sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een min van 7,4 procent. Bij de kleinere bedrijven op het Damrak waren de vastgoedfondsen Wereldhave en NSI opvallende verliezers met minnen tot 12 procent door een adviesverlaging van Oddo BHF.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 77,99 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 85,17 dollar per vat. De euro was 0,9620 dollar waard, tegen 0,9722 dollar op vrijdag.