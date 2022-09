Huiseigenaren willen uitstel van tariefverhoging energiebedrijven

Energiebedrijven moeten hun te laat aangekondigde tariefverhoging voor al hun klanten uitstellen, vindt Vereniging Eigen Huis (VEH). ‘De vereniging vindt dat leveranciers de bezwaren niet mogen afwachten. Ook mogen zij uitstel van de tariefwijziging niet alleen toepassen bij klanten die bezwaar maken’, staat in een verklaring.

Verschillende maatschappijen kondigden vorige week aan hun tarieven per 1 oktober te verhogen, maar volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet dit minimaal dertig dagen van tevoren en kunnen klanten ertegen bezwaar maken. De toezichthouder heeft aangekondigd in gesprek te gaan met energiebedrijven omdat bij hen ‘veel onduidelijkheid leeft’, maar wil niet zeggen wanneer die gesprekken precies zijn. ‘Dat gebeurt op korte termijn en daarna kijken we naar volgende stappen’, aldus een woordvoerder. De waakhond zei eerder dat er nog geen boetes worden uitgedeeld.

Energieleverancier Greenchoice meldde vorige week een termijn van tien werkdagen te hanteren voor tariefwijzigingen. Eneco gaf aan tariefwijzigingen al jaren uiterlijk tien dagen van tevoren door te geven aan klanten. Deze termijn is dus ‘niet iets nieuws’, zei een woordvoerder.