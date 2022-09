EU-landen vragen Commissie raad over toegang dienstweigerende Rus

De 27 EU-landen hebben de Europese Commissie gevraagd om richtsnoeren te geven voor het toelaten van Russische mannen die in de Europese Unie hun toevlucht zoeken om niet te hoeven vechten in Oekraïne. Volgens ingewijden staan twee groepen landen tegenover elkaar en zijn ze er na crisisberaad in Brussel niet uitgekomen.

De ene groep landen houdt de deur potdicht voor Russische deserteurs, de andere groep, waartoe Nederland behoort, wil dat bij voorbaat niet. Lidstaten die aan Rusland grenzen, met name de drie Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) en Polen, weigeren al visa af te geven. Zij vrezen onder meer dat ook mogelijke spionnen onder valse voorwendselen de EU proberen binnen te komen. De Europese Commissie waarschuwde hen vorige week dat zij zich wel aan internationale verdragen over vluchtelingen moeten houden.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei vrijdag Russische mannen die in Nederland aankloppen omdat ze niet in Oekraïne willen vechten ‘zeker’ niet terug te willen sturen. ‘Want dan weten we in ieder geval dat ze daar vervolgd zullen worden.’ Gevluchte reservisten kunnen een asielaanvraag indienen en kunnen in Nederland blijven zolang deze wordt beoordeeld. In Duitsland is er sprake van dat alle Russische deserteurs en dienstweigeraars zich mogen melden als vluchteling.

Tsjechië, dat tijdelijk EU-voorzitter is en de agenda beheert, had de EU-ambassadeurs, de Europese Commissie en de EU-buitenlanddienst maandag in Brussel bijeengeroepen om de ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland te bespreken en maatregelen te coördineren. De vergadering ging ook over hoe de EU Oekraïne kan helpen de winter door te komen, en dan met name de elf miljoen ontheemden in het door oorlog geteisterde land.