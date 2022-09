Verdachte van betrokkenheid aanslag Peter R. de Vries aangehouden

Een 30-jarige man uit Polen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dit maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend. De 30-jarige verdachte is in Polen aangehouden door de Poolse politie, op verzoek van Nederland. Het OM heeft om zijn overlevering gevraagd.

De nu opgepakte Pool wordt ervan verdacht dat hij heeft geholpen bij de voorbereiding van de aanslag op Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij.