Weerwind: strengere maatregelen voor zwaarste misdadigers in EBI

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) neemt extra maatregelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught tegen de zwaarste criminelen die daar in de cel zitten. Ze mogen onder meer minder bellen, minder bezoek ontvangen en minder onderling contact hebben. Ook komt er visueel toezicht bij gesprekken tussen advocaten en deze gedetineerden.

Zo wil de minister tegengaan gaan dat deze gedetineerden, die in de georganiseerde misdaad zitten of levensbedreigend handelden, hun contacten houden met de buitenwereld en zo hun criminele activiteiten voortzetten. Weerwind schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Onlangs schreef De Telegraaf dat Ridouan Taghi en Mohammed B. elkaar vanuit de gevangenis brieven schreven. Mogelijk bespraken ze daarin het plegen van een aanslag op premier Mark Rutte en prinses Amalia. Taghi ontkent de beschuldigingen.