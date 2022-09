Beurs Moskou hard onderuit door zorgen nieuwe sancties

De aandelenbeurs in Moskou ging maandag hard omlaag door zorgen over nieuwe economische sancties van het Westen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De Moskouse MOEX-index is nu naar het laagste niveau gezakt sinds 24 februari, toen de Russische invasie van Oekraïne begon. Rusland is bezig met een mobilisatie van meer troepen om te vechten in Oekraïne en houdt referenda in de bezette gebieden van Oekraïne over de vraag of ze zich willen aansluiten bij Rusland.