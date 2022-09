EU koopt medicijnen voor 10.000 apenpokkenpatiënten

Het apenpokkenvirus lijkt in Europa weliswaar al weken op zijn retour, ‘maar dat betekent niet dat het gevaar is geweken of dat we onze verdediging kunnen laten zakken’, zegt Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid). Sinds het virus de EU bereikte zijn daar inmiddels ruim 24.000 besmettingen gemeld, waarvan een dikke 1200 in Nederland.

Nederland had bij de uitbraak genoeg vaccins liggen om risicogroepen in te enten, maar moest ook een keer tecovirimat inzetten. Die kuur nam Nederland over van Frankrijk, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. In het vervolg kan Nederland een beroep doen op de noodvoorraad van ruim 10.000 behandelingen van de Europese rampbestrijdingsdienst rescEU. Dat alles in afwachting van de grotere bestelling die de EU samen heeft gedaan bij de Amerikaanse fabrikant van het middel.