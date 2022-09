Aantal opgenomen mensen met corona loopt snel op

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis ligt, stijgt snel. Ziekenhuizen behandelen momenteel 601 positief geteste mensen. Dat zijn er 102 meer dan afgelopen vrijdag. Dat is de snelste toename over het weekeinde sinds half juli.

De laatste keer dat ziekenhuizen meer dan 600 coronapatiënten verzorgden, was op 22 augustus, iets meer dan een maand geleden. In de laatste week steeg het aantal opgenomen patiënten met 135.

In de afgelopen dag zijn 89 mensen nieuw in een ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Dat is de hoogste instroom sinds 16 augustus.

Vooral op verpleegafdelingen

De toename is vooral te zien op de verpleegafdelingen. Daar liggen nu 568 mensen met corona onder de leden, 131 meer dan een week geleden. Intensive cares behandelen nu 33 positief geteste mensen. Dat aantal schommelt de laatste maand rond dat niveau.

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten worden opgenomen, en mensen die andere gezondheidskwalen hebben en toevallig ook besmet blijken. Het LCPS geeft ook geen oorzaak voor de toename, dus het is niet duidelijk of er een verband is met de toename van het aantal positieve tests.