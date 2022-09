Polen biedt burgers militaire basistraining aan

De trainingen worden op zeventien legerbases in het land gehouden. Ze vinden plaats op zaterdagen in oktober en november. Vanwege de oorlog in buurland Oekraïne is in Polen urgentie ontstaan om zijn leger te vergroten, waar al langer plannen voor zijn.

In juli werd besloten dat postbezorgers in aanmerking komen voor vuurwapentraining. Ook dat was op vrijwillige basis. Die trainingen worden gegeven door de Territoriale Defensiemacht, een tak van de Poolse strijdkrachten.

Het Poolse leger telt momenteel 110.000 militairen, met nog eens 30.000 mannen en vrouwen die deel uitmaken van de Territoriale Defensiemacht. De regering streeft naar cijfers van respectievelijk 250.000 en 50.000.