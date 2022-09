EU neemt aanschurken Servië tegen Rusland ‘heel ernstig’

De Europese Unie heeft ‘ernstige vragen’ over het aanhalen van de banden tussen Servië en Rusland. Een land dat lid wil worden van de EU kan niet optrekken met Rusland alsof er niets aan de hand is, onderstreept de Unie.

De EU heeft al langer zorgen over de kandidaat-lidstaat, een oude bondgenoot van Rusland. Servië weigert sinds de Russische inval in Oekraïne voluit partij te kiezen voor Kiev en het Westen. De regering in Belgrado doet ook niet mee met de westerse sancties tegen Rusland, terwijl aspirant-leden worden geacht hun buitenlandbeleid op dat van de EU af te stemmen. De buitenlandminister van Servië sprak vrijdag juist af om nauwer te gaan overleggen met zijn Russische collega.

‘Dat heel heldere signaal roept ernstige vragen op’, zegt de woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell. ‘De EU is heel duidelijk geweest’ dat zeker kandidaat-leden ‘niet op de oude voet’ verder kunnen met ‘dit regime dat zoveel misdaden en wreedheden pleegt’. Rusland heeft nota bene vorige week nog aangekondigd het conflict verder op de spits te drijven, brengt hij in herinnering.

Meerdere Europarlementariërs hebben ertoe opgeroepen de toetredingsonderhandelingen met Servië te staken. Daarop gaat de Europese buitenlanddienst niet in, maar de woordvoerder wijst er wel op dat de Servische hoop op EU-lidmaatschap ‘aansluiting bij het Europees beleid impliceert, het buitenlandbeleid inbegrepen’. Daarom ‘nemen we dit heel serieus en houden we dit in de gaten’.