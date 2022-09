Europese Commissie hoopt op ‘coöperatieve’ samenwerking met Rome

De Europese Commissie hoopt volgens een woordvoerder op een ‘coöperatieve’ samenwerking met de nieuwe Italiaanse regering. ‘Wij wachten nu tot een regering in Italië wordt gevormd’, zei hij, nadat hij er in Brussel op had gewezen dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie ‘nooit’ commentaar geeft op het resultaat van nationale verkiezingen.

De leider van de radicaal-rechtse Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) Giorgia Meloni heeft aangekondigd dat zij een rechtse regering wil vormen met Lega en Forza Italia. In Brussel bestaan grote zorgen over een dergelijke nieuwe regering met Meloni aan het hoofd. De vrees bestaat dat Italië eenzelfde kant op zal gaan als Polen en Hongarije, twee lidstaten die het niet altijd even nauw nemen met de regels voor de rechtsstaat en het daardoor regelmatig aan de stok hebben met de Commissie. Volgens de woordvoerder werkt de Commissie samen met alle gekozen Europese regeringen.

Voorzitter Ursula von der Leyen gooide vrijdag olie op het vuur door te stellen dat Brussel instrumenten heeft om lidstaten die de rechtsstaat schenden aan te pakken. Dit werd in Rome opgevat als bemoeienis met de verkiezingen en een impliciete dreiging om EU-subsidies in te houden als Italië van het rechte pad af dreigt te dwalen.

Meloni is ook voorzitter van de Europese partij van Conservatieven en Hervormers (ECR), waarbij de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) is aangesloten, maar niet het Hongaarse Fidesz. In het Europees Parlement zijn vijf Nederlandse politici bij ECR aangesloten: drie van JA21, een van de SGP en een oud-FvD’er.