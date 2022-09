Organisatie referenda Oekraïne: minimum aantal kiezers gehaald

De pro-Russische separatisten die in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne referenda over afscheiding houden, zeggen volgens Russische media dat het minimum aantal kiezers voor de geldigheid van hun volksraadpleging al is gehaald. De referenda, waarin de vraag wordt gesteld of de regio’s zich bij Rusland moeten voegen, duren nog tot en met dinsdag.

De organisatie heeft zich als minimum de helft van de geregistreerde kiezers ten doel gesteld. Die opkomstdrempel is in twee oostelijke provincies (Donetsk en Loehansk) volgens een zegsman al ruimschoots gehaald, met driekwart van de beoogde stemmers. Westelijker in de provincie Zaporizja is volgens de zegslieden de opkomst lager. Daar zou circa de helft van de kiezers zijn stem hebben uitgebracht. In de provincie Cherson is vooralsnog minder dan de helft komen opdagen. Dinsdag kan er echter overal nog worden gestemd en volgens de organisatie heeft al meer dan de helft van het totale aantal beoogde kiezers een stem uitgebracht. Westerse waarnemers spreken van schijnreferenda waarvan de uitslag al van tevoren vaststaat.

Volgens het Kremlin kan een positieve uitslag van de referenda in de bezette delen van Oekraïne snel leiden tot de annexatie van die gebieden. Aanvallen op die delen van Oekraïne zouden dan aanvallen op de Russische Federatie worden. Het zou om ongeveer 15 procent van Oekraïne kunnen gaan. Annexatie van Oekraïens grondgebied door Rusland maakt onderhandelingen met het Kremlin voor de Oekraïense president Volodimir Zelenski onbespreekbaar.