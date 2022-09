Inspectie: nieuwe belastingwetten maken stelsel ingewikkelder

Het kabinet moet er rekening mee houden dat de maatregelen die in het belastingplan voor volgend jaar zijn gebundeld, het belastingstelsel ingewikkelder maken voor burgers. ‘Ook de uitvoering wordt kwetsbaarder voor toekomstige aanpassingen’, waarschuwt de nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD).

Het ministerie van Financiën heeft bij de vier onderzochte maatregelen in het belastingplan goed gekeken naar de begrijpelijkheid voor burgers en de uitvoerbaarheid. Hierover is bovendien transparant gecommuniceerd, wat het departement een compliment oplevert van de Inspectie.

Maar, tekent de Inspectie aan, het belastingplan bestaat veelal uit maatregelen die een aanvulling of uitzondering vormen op de bestaande wetten en regels. Dit terwijl het stelsel voor veel burgers al ingewikkeld is. Hoewel alle maatregelen ‘in isolement’ zijn getoetst op uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid voor de burger, zijn ze niet in samenhang beoordeeld.

Het vereenvoudigen van het stelsel van belastingen en toeslagen, een belangrijk doel van dit kabinet, wordt bovendien alleen maar lastiger als het stelsel nog complexer wordt. In de toekomst moet Financiën dan ook kijken naar de gevolgen van maatregelen voor de complexiteit van het hele stelsel.