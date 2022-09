EasyJet investeert miljarden in emissievrij vliegen in 2050

Luchtvaartmaatschappij easyJet gaat miljarden investeren in onder meer waterstoftechnologie en zuinigere vliegtuigen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat meldt de budgetmaatschappij maandag bij de publicatie van haar plan om emissieloos te vliegen in 2050.

Volgens de plannen van easyJet kan met het gebruik van waterstof de CO2-uitstoot van de vloot tegen 2050 met bijna 80 procent worden verlaagd. De overige CO2 moet worden afgevangen, om zo volledig emissieloze vluchten te realiseren. Daarvoor werkt de vliegmaatschappij samen met onder meer vliegtuigbouwer Airbus en ontwikkelaar van vliegtuigmotoren Rolls-Royce. De afvangtechnologie is nog in ontwikkeling, maar het plan is om CO2 uit de atmosfeer op te vangen en die ondergronds op te slaan.

De investering in nieuwe vliegtuigen bedraagt 21 miljard dollar verspreid over een aantal jaren. Daarmee wil easyJet 168 Airbus NEO-vliegtuigen aanschaffen, waarvan de huidige vloot er al 59 telt. Volgens de vliegmaatschappij zijn die toestellen niet alleen 15 procent zuiniger, maar leveren ze ook minder geluidshinder op.

Op termijn moeten de vliegtuigen worden uitgerust met de nieuwste software. Die moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen, onder meer tijdens het opstijgen en dalen.