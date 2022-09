OM vraagt beëindiging 53 verouderde zaken om ruimte te scheppen

De rechtbank in Den Haag doet op 10 oktober uitspraak over het verzoek van het Openbaar Ministerie om 53 verouderde strafzaken te beëindigen. Het Openbaar Ministerie hoopt hiermee ruimte te scheppen voor meer urgente en actuele zaken, en grotere zaken, zei de officier van justitie maandag bij aanvang van de reeks zittingen.

Het is een ongebruikelijke zitting, aldus de officier. ‘Want op deze zitting gaan wij uw rechtbank vragen om zaken die we zelf hebben aangebracht, alsnog te beëindigen. Dat is ongebruikelijk en in verschillende gevallen ook pijnlijk. Voor al deze zaken geldt dat de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtbank hier eerder veel werk in hebben gestoken.’

Alle zaken die maandag één voor één ‘als een trein’ langskomen, zijn eerder op zitting geweest. ‘Het OM heeft daarom geen andere mogelijkheid om de zaak te beëindigen’, legde de rechtbankvoorzitter bij aanvang uit.

Dealen in drugs

Alle zaken zijn minimaal vier jaar oud, een aantal zaken is ouder dan zeven jaar. ‘Lange tijd, te lang, hebben deze zaken stilgelegen’, erkende de officier. ‘Ze kwamen achteraan de rij, omdat andere zaken voorrang kregen: zaken met slachtoffers, zaken van minderjarigen, zaken met gedetineerde verdachten.’

De verouderde strafzaken gaan onder meer over het dealen in drugs of het kweken van hennep. De verdachten van hennepteelt of dealers die vijf kilo cocaïne in bezit hadden, zijn in de ogen van het OM-officier ‘kleine jongens’. ‘Inmiddels hebben we te maken met veel grotere jongens’, zei de aanklager, doelend op actuele misdrijven die door het ontsleutelen van cryptoberichten aan het licht zijn gekomen. ‘Voor deze recente drugszaken wil het OM meer ruimte maken.’

Onder de zaken die de rechtbank maandag de hele dag behandelt, bevinden zich ook ontnemingszaken. Daarin wilde het OM crimineel geld afpakken van verdachten die hun celstraf al hebben uitgezeten. In een aantal gevallen is dat niet meer nodig, omdat het OM bijvoorbeeld een financiële overeenkomst heeft gesloten of omdat de rechter in hoger beroep heeft beslist dat de criminele winst aan de slachtoffers moet worden uitgekeerd.