Rekruteringsofficier neergeschoten in Siberië

In een Siberisch mobilisatiecentrum waar het Russische leger rekruten registreert, is een officier door een jonge man neergeschoten. De schutter is gearresteerd, melden plaatselijke media.

Rusland heeft 300.000 reservisten opgeroepen zich voor militaire dienst te melden om te gaan vechten in Oekraïne. De 25-jarige schutter zou volgens zijn moeder woedend zijn geweest omdat zijn beste vriend was opgeroepen voor militaire dienst, berichten Russische media. Die vriend zou geen militaire ervaring hebben, terwijl de autoriteiten hebben toegezegd alleen ervaren reservisten op te roepen.

De schietpartij was in Oest-Ilimsk, ten noorden van Irkoetsk, in het kantoor waar rekruten worden geregistreerd. Aanvankelijk werd gemeld dat het hoofd van het mobilisatiecentrum was doodgeschoten. De man is echter niet overleden, maar is volgens plaatselijke autoriteiten wel levensgevaarlijk gewond geraakt.

De mobilisatie van honderdduizenden reservisten leidt in Rusland tot grote onrust. The Moscow Times bericht dat de afgelopen dagen zeker zeventien mobilisatiecentra in brand zijn gestoken.