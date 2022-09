Unilever hoger op Beursplein 5 na aangekondigd pensioen topman

Was- en levensmiddelenconcern Unilever is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Topman Alan Jope kondigde aan eind volgend jaar met pensioen te gaan. Verder verwerken beleggers de verkiezingsoverwinning in Italië van Giorgia Meloni van de radicaal-rechtse Fratelli d’Italia (Broeders van Italië). Ze wil een rechtse regering vormen.

De overwinning van Meloni baart de financiële markten zorgen vanwege haar euroscepsis en haar invloed op de enorme schuldenberg van Italië. Omdat de timing van hervormingen onzekerder is geworden, hebben kredietbureaus als Standard & Poor’s en Moody’s de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van het land al verlaagd. Meloni heeft haar vroegere oproep om Italië uit de Europese Unie te laten stappen weliswaar opgegeven, maar stelt nog steeds dat de regering van het land zich in Brussel veel meer moet laten gelden. Wel steunt ze de sancties van de EU tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne.

De beurs in Milaan stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger. De AEX-index in Amsterdam steeg 0,1 procent tot 639,81 punten. De MidKap verloor 1,3 procent tot 849,56 punten. In Frankfurt en Parijs stonden minnen tot 0,3 procent op de borden. Londen steeg in de vroege handel 0,3 procent.

Heineken

Unilever steeg 1,7 procent in Amsterdam. Volgens analisten van Jefferies zou het vertrek van Jope positief kunnen uitpakken als het gaat om aanstaande veranderingen bij het concern. Het nieuws over zijn vertrek volgt op een mislukte poging van Unilever eerder dit jaar om de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK) voor miljarden over te nemen. Dat bedrijf maakt onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta. Het overnameplan kreeg veel kritiek van aandeelhouders.

Analisten van Jefferies kwamen verder met een rapport over de biermarkt. Zij oordeelden dat bieraandelen op dit moment relatief goedkoop zijn. Heineken werd door de kenners als ‘top pick’ beoordeeld vanwege de groeivooruitzichten. Het aandeel Heineken won in Amsterdam 0,2 procent. Het advies op de Belgische concurrent AB InBev ging omlaag omdat dit aandeel ‘niet zo goedkoop is als het lijkt’. Het aandeel AB InBev verloor 0,6 procent in Brussel. Het Deense Carlsberg zakte 2,3 procent in Kopenhagen ondanks een adviesverhoging.

Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 77,85 dollar. Brentolie verloor 1,1 procent en kostte 85,25 dollar per vat. De euro was 0,9682 dollar waard, tegen 0,9722 dollar op vrijdag.