Blik beleggers op verkiezingsuitslag Italië en Unilever

Op de aandelenbeurzen gaat de aandacht maandag vooral uit naar Italië, waar zondag verkiezingen waren. Giorgia Meloni van de radicaal-rechtse Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) is volgens de exitpolls de duidelijke winnaar van de verkiezingen in het Zuid-Europese land. Ze wil een rechtse regering vormen. Verder weet Unilever de aandacht op zich gericht. Topman Alan Jope kondigde zijn vertrek aan bij het bedrijf.

De overwinning van Meloni baart de financiële markten zorgen vanwege haar euroscepsis en haar invloed op de enorme schuldenberg van Italië. Omdat de timing van hervormingen onzekerder is geworden, hebben kredietbureaus als Standard & Poor’s en Moody’s de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van het land al verlaagd. Meloni heeft haar vroegere oproep om Italië uit de Europese Unie te laten stappen weliswaar opgegeven, maar stelt nog steeds dat de regering van het land zich in Brussel veel meer moet laten gelden. Wel steunt ze de sancties van de EU tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne.

Naast Italië zijn beleggers attent op cijfers over de inflatie later deze week. Economen voorspellen al dat de geldontwaarding waarschijnlijk verder zal zijn opgelopen. Dat zou de druk op centrale banken vergroten om de rente nog sterker te verhogen en dat kan weer nadelig uitwerken voor de economie. Vanuit Duitsland volgen maandag cijfers over het ondernemersklimaat.

Biermarkt

Unilever-topman Jope maakte bekend eind volgend jaar te vertrekken bij het was- en levensmiddelenconcern. De zoektocht naar een opvolger is inmiddels begonnen. Daarbij wordt zowel intern als extern gezocht.

Analisten van Jefferies kwamen verder met een rapport over de biermarkt. Zij oordeelden dat bieraandelen op dit moment relatief goedkoop zijn. Heineken werd door de kenners als ‘top pick’ beoordeeld vanwege de groeivooruitzichten. Het advies op Heineken-concurrent AB InBev ging omlaag omdat dit aandeel ‘niet zo goedkoop is als het lijkt’ . Het Deense Carlsberg kreeg een adviesverhoging.

ABN AMRO

Verder maakt ABN AMRO bekend Carsten Bittner te willen benoemen tot innovatie- en technologiedirecteur. De Duitser werkt nu nog voor Commerzbank. Verder verdwijnt Hunter Douglas op 31 oktober van de beurs. De fabrikant van raamdecoratie Luxaflex werd eind vorig jaar overgenomen door investeerder 3G Capital.

Een vat Amerikaanse olie werd voorbeurs 0,9 procent goedkoper op 78,00 dollar. Brentolie kostte ook 0,9 procent minder op 85,37 dollar per vat. De euro was 0,9634 dollar waard.