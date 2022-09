Rum 2,5 miljoen mensen zagen Oranje de Belgen verslaan

Volgens cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO) was de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en België het best bekeken programma van de zondagavond. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt in het finaletoernooi van de Nations League. Dat zal volgend jaar juni in Nederland zijn, al moet de UEFA de organisatie officieel nog toewijzen. De winnaars van de drie andere groepen van de A-divisie doen ook aan dat toernooi mee.

De voorbeschouwing van de wedstrijd werd ook goed bekeken: 1,4 miljoen mensen zetten er de televisie voor aan. De nabeschouwing op NPO 1 trok 1,2 miljoen kijkers.