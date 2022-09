Kazachstan erkent referenda in Oost-Oekraïne niet

In Oekraïne stemmen inwoners van bezette gebieden over de vraag of hun regio’s geannexeerd moeten worden door Rusland. De Oekraïense regering en haar westerse bondgenoten zien dat als een schijnvertoning waarvan de uitkomst al vaststaat. Rusland beschuldigt juist de pro-westerse regering in Kiev ervan de rechten van Russischtalige Oekraïners niet te respecteren.

Het Kazachse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het zorgen voor stabiliteit, in de regio en wereldwijd, het belangrijkste is. De terughoudende opstelling van de voormalige Sovjetstaat is een tegenvaller voor Rusland. De landen hebben nauwe banden. President Vladimir Poetin stuurde begin dit jaar nog troepen naar Kazachstan om een einde te maken aan de onrust in het zuidelijke buurland.

Tokajev

De Kazachse president Kassim-Jomart Tokajev bedankte Poetin in februari voor die steun, maar viel zijn bondgenoot enkele maanden later publiekelijk af tijdens een bezoek aan Rusland. Hij weigerde de onafhankelijkheid te erkennen van de rebellenstaatjes die in Oost-Oekraïne waren uitgeroepen door pro-Russische separatisten. Moskou deed dat wel, maar volgens Tokajev zou het ‘chaos’ worden als overal in de wereld nieuwe landen opduiken.

De referenda in Oekraïne begonnen afgelopen vrijdag en duren nog tot dinsdag. De autoriteiten gaan van huis naar huis om stembiljetten op te halen. Dat gebeurt naar verluidt onder toezicht van militairen.