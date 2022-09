Casinobedrijven Macau winnen op beurs door coronaversoepelingen

Casinoaandelen schoten maandag omhoog op de beurs in Hongkong. De gokbedrijven profiteerden van de plannen van de Chinese regering om geleidelijk aan groepen toeristen uit China weer toe te laten, waar nu nog strenge coronamaatregelen gelden. Chinezen zijn doorgaans de belangrijkste klanten van de Aziatische gokpaleizen in Macau.

Het aandeel Sands China stond in Hongkong 18,5 procent hoger. Ook SJM (plus 13,4 procent) was een duidelijke winnaar. Hetzelfde gold voor Wynn Macau, dat zijn beurswaarde met dik 9 procent zag toenemen.

Macau is de enige plek in China waar casino’s legaal zijn. De voormalige Portugese kolonie doet Las Vegas in het niet vallen wat betreft het aantal weddenschappen dat maandelijks wordt geplaatst. Maar China’s strenge coronabeleid heeft de goksector lamgelegd. Daardoor is de economie van de stad en zijn belangrijkste bron van inkomsten getroffen. Vanaf november worden de inreisbeperkingen versoepeld voor mensen uit China. Vanuit elders blijft het lastiger om Macau te bezoeken.

Tencent

De Hang Seng-index in Hongkong (0,2 procent) liet als enige in de regio een kleine plus noteren, ook geholpen door de winsten bij techbedrijven. Tencent won 4,3 procent, Alibaba steeg 1,5 procent. Op het vasteland van China noteerde de graadmeter in Shanghai 0,1 procent lager.

De Nikkei-index in Japan stond 2,6 procent lager. De Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki zei bereid te zijn om op te treden tegen speculatieve bewegingen op de valutamarkt. De zwakke yen blijft een punt van zorg voor het land, ondanks de interventie op de valutamarkt van vorige week - de eerste sinds 1998 - waarmee Tokio de munt wil ondersteunen. De ingreep heeft de onderliggende oorzaak van de zwakte van de munt echter niet aangepakt, namelijk de gapende kloof tussen het losse monetaire beleid van Japan en de stijgende rentes in andere landen. Dat zorgt ervoor dat de yen kwetsbaar blijft.

In Australië noteerde de All Ordinaries 1,4 procent lager. De Kospi in het Zuid-Koreaanse Seoul verloor 2,9 procent.