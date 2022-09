Rutgers: jonge mannen hebben meestal losse seks zonder condoom

Het merendeel van de jonge mannen met verschillende seksuele contacten gebruikt nooit of alleen soms een condoom. Ze zeggen hiervoor te kiezen omdat hun sekspartner anticonceptie gebruikt om niet zwanger te worden, of omdat seks met condoom ‘minder lekker’ zou zijn. Dat terwijl 80 procent van de mannen tussen de 20 en 25 jaar volgens de maandag gepubliceerde peiling van kenniscentrum Rutgers zegt het wel belangrijk te vinden dat hun sekspartner geen soa krijgt.

Het is dus niet vanzelfsprekend om een condoom te gebruiken bij een onenightstand of bij wisselende partners, concludeert het kenniscentrum voor seksualiteit en seksuele gezondheid. Het gaat om 14 procent van de jonge mannen met ‘casual’ seks dat nooit een condoom omdoet, 57 procent van deze groep pakt soms een rubbertje erbij. Bijna alle jonge mannen - 94 procent - zeggen in het onderzoek het belangrijk te vinden een vrouw niet zwanger te maken.

De belangrijkste redenen voor mannen om wél een condoom om te doen zijn: ‘Als de ander aangeeft dat ze graag een condoom wil gebruiken’, ‘Als ik weet dat de ander geen anticonceptie gebruikt’ en ‘Als ik zou weten dat de ander risico loopt op zwangerschap’. ‘Maar dit kun je alleen weten als je erover praat met je sekspartner’, reageert anticonceptie-expert Ineke van der Vlugt van Rutgers. Ondertussen heeft 35 procent van de mannen die nooit een condoom gebruiken ook nog nooit gesproken met zijn partner over het voorkomen van een zwangerschap.

Van der Vlugt zegt teleurgesteld te zijn dat een deel van de jonge mannen enkel naar hun vrouwelijke sekspartner kijkt om ervoor te zorgen dat zij niet zwanger wordt. Wel is ze blij te horen dat 83 procent van de mannen het belangrijk vindt dat de ander onbezorgd kan genieten van de seks. Aan het onderzoek van Rutgers deden 1374 jonge mannen tussen de 20 en 25 jaar mee. Het kenniscentrum pleit ervoor om voortaan een condoom aan te trekken.