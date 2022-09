Rode Kruis opent giro 6251 voor levensreddende hulp Syrië

Het Rode Kruis opent giro 6251 voor Nederlandse hulp aan inwoners van Syrië. De noodhulporganisatie stelt dat het geld nodig is voor levensreddende hulp in het land. ‘De humanitaire ramp in Syrië wordt steeds groter, terwijl de wereld zijn blik op het land grotendeels heeft verloren’, aldus het Rode Kruis.

Het land werd getroffen door een burgeroorlog, economische crisis, extreme droogte en corona en sinds enkele weken is er sprake van een cholera-uitbraak. Bijna 15 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig, meldt de organisatie. ‘Dat is het hoogste aantal sinds het conflict elf jaar geleden startte. Het conflict heeft zijn sporen achtergelaten, mensen leven in puinhopen, gezondheidsfaciliteiten zijn verwoest, er is weinig stroom en mensen hebben nauwelijks inkomsten.’

Volgens de organisatie leeft bijna de gehele bevolking in Syrië inmiddels onder de internationale armoedegrens van 1,25 dollar per dag. ‘Deze mensen hebben niet genoeg geld om voedsel te kopen of zorg te betalen. Tegelijkertijd wonen ze in de puinhopen die het conflict achterlaat en kampt het land sinds enkele weken met een cholera-uitbraak. Er is nu direct meer hulp nodig’, laat het Rode Kruis weten.

Het Rode Kruis deelt voedselpakketten uit, geeft financiële ondersteuning en medische hulp via mobiele klinieken, zodat mensen niet naar ziekenhuizen hoeven te reizen. Ook zorgt het Rode Kruis ervoor dat de watervoorziening wordt hersteld en waterpompen worden geïnstalleerd, zodat mensen schoon drinkwater kunnen krijgen. Ook leidt de organisatie mensen op om een onderneming te starten en geven ze een starterskit voor hun bedrijfje, zodat zij zichzelf en hun familie weer kunnen voorzien van basislevensbehoeften. Verder deelt het Rode Kruis zwangere schapen uit aan mensen, zodat zij hun veestapel kunnen uitbreiden en daarvan kunnen leven.

‘Er is helaas meer hulp nodig dan het Rode Kruis momenteel kan bieden’, aldus de hulporganisatie. Ze hoopt de hulpverlening zo snel mogelijk uit te breiden, ‘zodat mensen de hulp krijgen die nodig is’.