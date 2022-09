Week Tegen Pesten staat dit jaar in het teken van grapjes

Scholen kunnen meedoen aan de week door bijvoorbeeld speciaal lesmateriaal in te zetten. Dit jaar staat de week in het teken van de complexiteit van grapjes. ‘Is iets grappig of grensoverschrijdend?’, zo staat uitgelegd op de website van de Week. ‘En wie bepaalt dat eigenlijk?’ Een simpel antwoord op die vragen is er niet altijd, maar kinderen ‘in een veilige setting’ laten oefenen met de thematiek geeft ze volgens de organisatoren nuttige vaardigheden mee voor hun toekomst.

De themaweek moet leerlingen tevens de kans geven ‘een goede start’ te maken met elkaar aan het begin van het nieuwe schooljaar. Naast lesmateriaal kunnen scholen ook themaposters bestellen. Daarnaast hebben leraren in aanloop naar de week lezingen over humor kunnen volgen. De Stichting School & Veiligheid is een landelijk platform dat scholen informatie geeft over en helpt bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.