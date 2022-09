Exitpoll Italië: ruime zege rechts blok van Giorgia Meloni

Van die drie is de ‘Broeders van Italië’ (22-26 procent) verreweg de grootste geworden. Lega, van voorman Matteo Salvini, leverde volgens de peilingen na sluiting van de stemlokalen flink in. De aanhang slonk tot rond de 12,5 procent. Silvio Berlusconi’s Forza Italia zou rond de 7 procent hebben gescoord. Samen zouden zij tussen de 227 en 257 van de 400 zetels in de Kamer van Afgevaardigden kunnen gaan bezetten.

Op centrum-links, waar geen verbond is gesloten door de partijen, wordt de Partito Democratico van voorman Enrico Letta naar verwachting de grootste met 17 à 21 procent. De Vijfsterrenbeweging, bij de stembusgang van 2018 nog de grote winnaar met 33 procent, hield met oud-premier Giuseppe Conte als kopstuk en een uitgesproken groen-linkse koers door allerlei strubbelingen tussen de 13,5 en 17,5 procent over.

Meer dan 50 miljoen Italianen waren opgeroepen zondag te komen stemmen. De opkomst viel volgens de eerste berichten erg laag uit: net boven de 64 procent. Wanneer dat wordt bevestigd, zou het zelfs gaan om een historisch laag opkomstpercentage. Bij de verkiezingen vier jaar geleden was de opkomst nog 74 procent. Hoewel zware stormen in het zuiden van het land wellicht de nodige kiezers ervan weerhielden te gaan stemmen, was de opkomst ook in steden in het noorden en het midden van Italië laag. En daar was het weer een stuk rustiger.