Aantal ebola-gevallen in Oeganda neemt toe

Het aantal besmettingen met het gevaarlijke ebolavirus neemt toe in Oeganda. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is bewezen dat zestien personen de ziekte onder de leden hebben en achttien anderen vrijwel zeker ook. Er zijn inmiddels drie infectiehaarden vastgesteld, alle in het midden van het land.

Het ministerie houdt het officiële dodental vooralsnog op vier, waar vrijdag al sprake was van elf, maar zei erbij dat er nu zeventien patiënten meer staan geregistreerd als waarschijnlijk overleden door ebola. Dat moet nog door extra medisch onderzoek worden bewezen.

De uitbraak met de virusstam die voor het eerst in Soedan werd vastgesteld, lijkt begonnen in een dorpje in het district Mubende. Daar bezweek vorige week een man van 24 aan de infectie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de Soedan-variant minder besmettelijk en dodelijk dan het Zaire-ebolavirus, dat recent voor epidemieën in buurland Democratische Republiek Congo zorgde. In de periode 2018-2020 stierven daar ruim 2250 mensen door ebola.