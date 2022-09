Tyfoon Noru aan land in Filipijnen, scholen maandag dicht

Noru, een tropische storm van de categorie 3, boette zondag boven land iets aan kracht in. Niettemin werden windsnelheden gemeten van 185 kilometer per uur, met uitschieters tot 240 kilometer per uur. Het vliegverkeer werd stilgelegd, veerboten bleven in de haven en ook het busvervoer werd gestaakt. Door de hevige regenval kwamen wegen blank te staan en knapten bomen en elektriciteitsmasten af.

Op Luzon woont ruwweg de helft van de Filipijnse bevolking, die 110 miljoen mensen telt. Het eiland is goed voor ruim twee derde van de totale economie.