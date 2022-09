Taghi brengt brieven aan Mohammed B. naar buiten

Ridouan Taghi heeft via zijn advocaat brieven naar buiten gebracht die hij stuurde aan Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Het gaat volgens de vermeende topcrimineel om ‘een vijftal brieven’ die hij aan B. zou hebben geschreven vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Taghi zegt daarmee te willen reageren op berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de krant zijn er signalen dat prinses Amalia doelwit zou zijn van de ‘Mocro-maffia’, en dat Taghi en B. elkaar vaak brieven schrijven met Koranverzen. Mogelijk staan in deze brieven gecodeerde boodschappen, aldus de krant. Justitieminister Dilan Yesilgöz zei dat ze de berichten over de vermeende dreiging kon ‘bevestigen noch ontkennen’.

‘Inmiddels wordt het beeld geschetst van een levensgevaarlijke cocktail’, stelt Taghi in een verklaring bijgaand de brieven. ‘Namelijk dat van een moslimextremist die communiceert met een kopstuk van de ‘zogenaamde’ Mocro-maffia. Over de motieven van Justitie om via de Telegraaf dit fictieve beeld van dreiging te schetsen kan ik alleen maar gissen.’

Islam

De 44-jarige Taghi zegt dat hij B. nooit persoonlijk heeft ontmoet. De twee zaten samen gedetineerd in de EBI, tot de overplaatsing van B. vorig jaar. Volgens Taghi zaten de twee ‘volledig van elkaar gescheiden’ en verzorgde B. anderhalf jaar lang zijn ontbijt en avondeten. ‘De maaltijden werden iedere dag in de keuken bereid en door een bewaarder naar mijn cel gebracht. Er is op geen enkele wijze sprake geweest van vrijelijke onderlinge communicatie of ontmoetingen.’

Taghi schreef brieven aan B. nadat die werd overgeplaatst, zegt hij, met ‘als hoofdonderwerp onze gedeelde interesse in de islam’. De verzen die daarin opgevoerd worden, zijn volgens de vermeende topcrimineel ‘letterlijk geciteerd uit boeken’. Ook zegt Taghi dat de boeken die hij mag lezen als gedetineerde ‘stuk voor stuk gescreend’ zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Er is dus geen sprake van het uitwisselen van fundamentalistische teksten.’

Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist in het liquidatieproces Marengo. Zijn advocaat Inez Weski noemde het bericht over een vermeende aanslag ‘valse, ongefundeerde informatie’. Zelf zegt Taghi een ieder uit te nodigen de brieven te lezen om ‘de mogelijk versluierde boodschappen over een aanslag of enig ander crimineel handelen te ontrafelen’.